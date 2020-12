Vous comptez offrir de l'argent plutôt qu'un cadeau pour Noël? Voici comment procéder

Ce jeudi 10 décembre, Bruno Wattenbergh, expert en économie, nous a parlé d'enveloppe sous le sapin sur les ondes de Bel RTL.



Noël sera un peu particulier cette année, est-ce que les grands-parents et les parents ne vont pas être tenté d’offrir plutôt de l’argent que des cadeaux à leurs enfants ou petits-enfants ?



C’est bien probable. Parce qu’un ménage belge sur vingt a perdu plus de 50 % de son revenu depuis le début de la crise. Et beaucoup de jeunes qui n’avaient pas encore une situation professionnelle stable, je pense aux contrats à durée déterminée ou aux intérimaires, se sont retrouvés au mieux au chômage, au pire sans statut et bons pour le CPAS, comme certains travailleurs du secteur culturel. C’est une première bonne raison de leur donner une enveloppe plutôt qu’un cadeau, qui ne va pas nécessairement leur plaire.



Deuxième raison de mettre une enveloppe sous le sapin, les pensionnés, les fonctionnaires et les générations X en général. Nous avons continué à travailler, à toucher nos salaires intégralement et parfois même nos bonus. Nous n’avons donc pas perdu en revenu. Et comme nous avons été confinés nous avons même plutôt épargné.



Troisième raison d’offrir une enveloppe plutôt qu’un cadeau, nous vivons plus vieux… Il existe donc un décalage très important entre le moment où nos enfants vont vouloir se mettre en ménage, acheter un bien immobilier et le moment où nous allons leur transmettre un héritage post-mortem.



Alors bien sûr, tous les jeunes belges n’ont pas des parents qui ont un patrimoine, mais oui, cette enveloppe sous le sapin, c’est une piste plus que crédible.



Combien peut-on donner ?



Méfiez-vous, car aux yeux de l’administration fiscale, les sommes importantes constituent plutôt une donation. Or, à la différence d’un cadeau, une donation est imposable. Mais le qualificatif d’ "important" ne veut pas dire grand-chose.



Il y a un principe appliqué par l’administration, logique ou bizarre, c’est au choix, qui veut que l’on puisse offrir chaque année en cadeau, l’équivalent d’1 % de son patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires.



Même à un mineur ?



Non. Il devra être représenté par ses représentants légaux (parents ou grands-parents) car il n’a pas la capacité juridique de recevoir la donation, il ne pourra pas l’accepter lui-même.



Dernier conseil, faites plutôt un virement si la somme est importante et mettez en communication Joyeux Noël ou Bonnes fêtes, pas don ou donation.



Si vous voulez aller plus loin, dans les clauses, les enregistrements chez le notaire, les dons manuels et la donation indirecte, n’hésitez pas à en parler avec votre notaire.

