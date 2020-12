Vous faites partie de ceux qui épargnent de l'argent depuis la crise ? Voici comment l'investir intelligemment

Ce vendredi matin, on parle investissement et startups.

Supposons que je n’ai pas perdu de salaire à cause du Covid-19, que j’ai épargné mais que cela ne me rapporte rien… et enfin, que j’ai envie de soutenir l’économie locale… que puis-je faire ? Beaucoup de choses: prêts "proxi", "win win", "coup de pouce", tax shelter, crowdlending, crowdfunding,… il n’y a jamais eu autant de possibilité, de solutions, de produits pour investir et soutenir l’économie locale.

Pourquoi une telle inflation de initiatives publiques et privées ?

D’abord parce que les taux d’intérêts sont faibles et l’épargne élevée. C’est un véritable défi pour la société d’orienter une partie de cette épargne vers l’économie locale, mais aussi vers les start-ups qui inventent le monde de demain, ou qui soutiennent une société plus respectueuse de l’environnement, par exemple.

Les banques ne jouent plus leur rôle ?

Si, mais les banques ne sont pas là pour investir l’argent des épargnants dans des activités entrepreneuriales risquées, parce qu’elles n’ont pas encore démontré leur pertinence. Il faut donc d’autres initiatives, privées ou publiques, encouragées fiscalement pour tenter de dériver une partie de cette épargne pléthorique (et en croissance avec le covid-19) vers des projets entrepreneuriaux innovants. Et il existe vraiment un marché pour ce type de produits de financement.

Alors qu’est-ce qui existe sur le marché ?

En style télégraphique car il y a beaucoup de possibilités :

Le crowdfunding, où vous pré-achetez ou pré-investissez dans une startup qui n’a encore rien prouvé ; à faire pour vos passions.

Le crowdlending, où vous prêtez à une entreprise en croissance, l’exemple c’est Look & Fin, et vous pouvez espérer des rendements de 7 à 8% (contre un petit pourcent pour votre épargne à la banque). Le ticket démarre à 100€.

Deux solutions qui sont encouragées fiscalement : les intérêts relatifs à la première tranche de 9.965 euros de prêts aux start-ups sont exonérés de précompte mobilier.

Et puis il y a le fameux tax shelter…

Le particulier qui investit chaque année jusqu’à 100.000€ dans une société débutante et maintient son investissement durant 4 ans bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 à 45%.

Le gouvernement vient de décider d’étendre temporairement le tax shelter à toutes les PME qui ont souffert du covid-19 (concrètement, celles dont le chiffre d’affaires a chuté d’au moins 30%).

Enfin, chaque région a ses prêts: "proxi", "coup de pouce", etc… avec un crédit d’impôt !

En résumé, renseignez-vous mais gardez une chose à l’esprit : vous devez parfaitement comprendre le niveau de risque associé à votre investissement ! Ce n’est pas de l’épargne…