Vous ne sauvegardez pas assez souvent vos données personnelles: voici quelques idées

Bruno Wattenbergh, expert en économie, était l’invité du RTL INFO Bienvenue ce jeudi. Il a détaillé les méthodes les plus efficaces pour sauvegarder ses données, partant du constat que trop peu de Belges le font correctement.

"Si vous ne parvenez pas à répondre à la question ‘quand avez-vous sauvegardé vos données (d’ordinateur ou de smartphone) pour la dernière fois’, c’est probablement parce que vous n’avez pas de stratégie, que vous ne le faites probablement pas ou pas assez souvent", a-t-il expliqué.

Avec les risques de tout perdre à cause de virus, de logiciels d’hameçonnage, de logiciels de cryptage, sans parler des risques d’inondation, d’incendie, de vol ou de crash du matériel.

"Considérant tout ce que nous stockons, je pense qu’il y a une partie croissante de la population belge qui ne prend pas suffisamment au sérieux la sauvegarde de leurs données. Et donc je ne pourrais trop vous conseiller d’avoir une vraie stratégie de sauvegarde".



Se tenir au courant des possibilités de sauvegarde

Le premier conseil, c’est de vous renseigner : "D’abord, savoir quand on le fait, pour quoi et comment. Vous devez vraiment comprendre les possibilités qui sont offertes par le marché."

Le plus intéressant aujourd’hui, c’est "la possibilité de faire des copies. Ce qu’on va appeler des images". En cas de vol d’ordinateur par exemple, on en rachète un nouveau et "si vous avez une sauvegarde, une image, non seulement des données mais des programmes, des applications, de toute l’installation du système opérationnel de l’ordinateur, vous allez prendre votre sauvegarde, la connecter sur votre nouvel ordinateur et vous allez redémarrer quasiment immédiatement. Vous n’aurez pas de véritable préjudice. En cas de crash ou de panne, c’est beaucoup plus simple de faire cette réinstalllation."

Coupler cloud et disque dur externe

Le second conseil, c’est de coupler ce système, souvent lié au cloud, à un système à l’ancienne, en disque dur externe. "Il y a deux solutions complémentaires qui sont recommandées", explique encore Bruno Wattenbergh.

- Premièrement : vous faites une sauvegarde régulière sur un disque physique et vous sortez ce disque de votre maison pour le confier à un proche.

- Deuxièmement : une sauvegarde dans le cloud. C’est le nuage. Quand vous vous connectez vous y avez accès. "Quand on voit le nombre de prestataires de service qui existent, il y a plein de possibilités pour quelques euros de pouvoir sauvegarder vos données."

Le dernier conseil, c’est de bien entendu disposer d’un antivirus et surtout de bien faire les mises à jour de ses programmes : "Si vous ne faites pas les mises à jour de vos programmes vous ouvrez des portes parce que souvent ces mises à jour visent à combler des failles de sécurité."