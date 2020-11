Vous surestimez votre future pension: les conseils pour l'augmenter avant qu'il ne soit trop tard

Est-ce que les Belges pensent assez à préparer leur retraite ?

La réponse est clair et elle est négative. Et c’est assez incroyable, car, dans une étude récente, plus d’un Belge sur deux déclare ne pas compter sur la pension légale promise par le gouvernement. Malheureusement, cela ne se traduit pas dans les actes puisque seul un Belge sur 10 prépare et planifie sérieusement sa retraite. Pire encore, avec une pyramide des âges aussi inversée, c.-à-d. avec une population vieillissante, cette proportion d’un Belge sur 10 est inquiétante.

Comment est-ce possible ?

D’abord, il faut rappeler qu’un Belge sur 5 est proche du seuil de pauvreté et donc pas nécessairement capable financièrement de se financer une retraite privée ou même de préfinancer des retraites complémentaires déductibles fiscalement.

Ensuite, une grande majorité de Belges est inculte concernant le fonctionnement de cette retraite. 7 Belges sur 10 connaissent mal leur système de retraite et 1 Belge sur 2 ne sait pas à quel âge il pourra prendre sa pension.

Enfin, le Belge ne se rend pas compte de la perte de revenu dont il va souffrir lorsqu’il prendra sa retraite. Nos pensions belges ne sont pas grasses comparées à nos voisins. Dans le cas d'une carrière complète de 45 ans, ce pourcentage correspond à 60% ou 75%, suivant sa situation familiale. Si la carrière est inférieure à 45 ans, et c’est le cas de nombreux Belges, la pension sera réduite proportionnellement. Lorsque l’on demande aux Belges d’évaluer cette perte de revenu, la majorité la sous-estime.

Que pouvons-nous leur conseiller ?

D’abord de comprendre les 3 grands piliers de notre système de pension : la pension légale, les pensions complémentaires ou extralégales proposées par les employeurs et l’épargne-pension individuelle. C’est indispensable, car l’Etat encourage fiscalement ses concitoyens et leurs employeurs à se constituer des pensions extra-légales.

Et ensuite … ?

Allez sur le site mypension.be pour découvrir le montant probable de sa pension. Passez ensuite chez votre courtier ou votre banquier pour analyser ce que vous pourriez faire pour vous constituer une pension extra-légale en maximisant les déductions fiscales.

Enfin, déterminez ce que vous auriez besoin comme montant mensuel à l’âge de votre retraite pour vivre comme vous l’entendez et examinez les solutions disponibles sur le marché. Et il y en a beaucoup …

Sur base de ces informations et de vos capacités financières, "planifiez" alors votre retraite en éliminant un maximum de surprises.

Derniers conseils : comprenez bien le niveau de risque de chaque solution et tenez compte dans votre stratégie de planification que vous avez sans doute des héritiers.

