Walibi recrute 600 saisonniers: voici les profils recherchés

Walibi est à la recherche de 600 saisonniers et étudiants pour travailler dans le parc d'attractions de fin mars à novembre, annonce-t-il ce lundi. Le parc situé à Wavre recrute des opérateurs d'attractions, des collaborateurs en vente et en abonnements, des enquêteurs, des secouristes ou encore des agents d'accueil et de propreté.



Les candidats sont invités à postuler en ligne via le site www.walibi.be. Ils devront répondre à plusieurs questions en s'enregistrant sur une vidéo, via leur webcam, avant de pouvoir participer à des tests d'embauche.





Plus de 100 millions d'euros investis

Le parc d'attractions, qui accueille environ 1,3 million de visiteurs par an, rouvrira ses portes le 31 mars prochain. Il inaugurera cette saison la première des huit nouvelles zones que compte son plan d'investissements. Il s'agira d'un nouveau 'World', avec un coaster (des montagnes russes, ndlr) familial inédit, installé près de l'actuel Challenge of Tutankhamon, et une thématisation complète exotique façon Tiki dans la zone située au fond du parc, détaille Walibi.

En juin dernier, le parc avait annoncé un investissement de plus de 100 millions d'euros dans un plan de transformation sur cinq ans. De nouvelles attractions vont ainsi voir le jour chaque année jusqu'en 2023 et chaque zone bénéficiera d'une nouvelle thématisation. Au terme de ces changements, 75% de la superficie de Walibi seront métamorphosés.