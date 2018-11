Wall Street accueille avec enthousiasme des propos du patron de la Fed

(Belga) La Bourse de New York a terminé en forte hausse mercredi, saluant des propos du président de la Banque centrale américaine (Fed) suggérant un éventuel ralentissement du rythme de la remontée des taux d'intérêt.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 2,50% pour clôturer à 25.366,43 points, enregistrant à l'occasion sa meilleure séance depuis mars. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 2,95% pour finir à 7.291,59 points. L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 2,30% pour terminer à 2,743,78 points. Devant le Club économique de New York, le patron de la Fed a simplement "dit les mots magiques" que le marché attendait, a relevé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. Les investisseurs avaient en effet été troublés quand Jerome Powell avait estimé début octobre que la Fed était "encore très loin" du taux "neutre" auquel elle aspire, celui qui favorise la croissance sans nourrir de hausse des prix. Ces propos avaient largement contribué à déclencher une période de fortes turbulences à Wall Street. En estimant mercredi que les taux étaient "juste au-dessous" d'un niveau neutre, "il a signalé qu'on était proche de la fin du cycle de la remontée des taux", a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. "On peut encore probablement s'attendre à une nouvelle hausse en décembre, mais peut-être seulement une ou deux l'an prochain", là où les observateurs du marché anticipaient plutôt jusqu'à présent deux à trois hausses, a-t-il souligné. De quoi rasséréner les investisseurs de Wall Street, qui redoutent depuis plusieurs mois une remontée trop rapide des taux d'intérêt. Un durcissement trop brusque de la politique monétaire américaine pourrait, à leurs yeux, ralentir la croissance en rendant notamment plus chers les emprunts pour les particuliers et les entreprises. "Le fait que M. Powell ait répété que la politique monétaire sera décidée en fonction des données économiques a aussi rassuré les investisseurs", selon M. Cardillo: cela suggère que l'institution ajustera ses décisions si l'économie devait ralentir. (Belga)