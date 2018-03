Wall Street bondit, rassurée par le dialogue entre Pékin et Washington

(Belga) Wall Street a terminé en forte hausse lundi, rassurée par la confirmation d'un dialogue entre les Etats-Unis et la Chine concernant le déficit commercial américain, venant apaiser les craintes de guerre commerciale.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 2,84% ou 669,40 points, à 24.202,60 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique a gagné 3,26%, ou 227,88 points, à 7.220,54 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 2,72%, ou 70,29 points, à 2.658,55 points. Le président Donald Trump s'est immédiatement réjoui sur Twitter: "Great nerws! #MAGA (Make America Great Again ou rendre à l'Amérique sa grandeur ndlr)". Le Trésor américain a confirmé lundi que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait appelé Liu He, le principal responsable économique chinois promu vice-Premier ministre en charge des secteurs économiques et financiers de la Chine. Ils "se sont engagés à poursuivre le dialogue pour trouver une solution mutuellement acceptable" afin de réduire le déficit commercial américain, a indiqué une porte-parole. Dimanche, le Wall Street Journal affirmait que Pékin et Washington avaient engagé des négociations en coulisse pour améliorer l'accès des entreprises américaines au marché chinois. Ces conversations interviennent après que Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis imposeraient de nouvelles taxes sur quelque 60 milliards de dollars d'importations chinoises. (Belga)