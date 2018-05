Wall Street bousculée par la hausse des taux d'intérêt

(Belga) La Bourse de New York a fléchi mardi, les investisseurs faisant preuve de fébrilité face à la montée des taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis sur le marché obligataire.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a mis fin à une série de huit séances consécutives de hausse en perdant 0,78% à 24.706,41 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,81%, à 7.351,63 points. L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,68%, à 2.711,45 points. La publication en début de journée d'indicateurs économiques plutôt favorables sur les ventes au détail et l'activité manufacturière dans la région de New York ont alimenté l'optimisme sur la croissance économique des Etats-Unis au deuxième trimestre. Cela a renforcé l'idée que la banque centrale américaine (Fed) allait continuer à relever cette année ses taux directeurs pour éviter une surchauffe de l'économie américaine et endiguer les risques d'inflation incontrôlée, favorisant par ricochet la progression des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Le taux de rendement sur les bons du Trésor à 10 ans, la maturité de la dette américaine la plus surveillée par les marchés, est ainsi monté mardi jusqu'à 3,09%, son plus haut niveau depuis juillet 2011. Le taux sur la dette à deux ans a grimpé jusqu'à 2,585%, un niveau inédit depuis 2008. "C'est la première fois que la hausse des taux semble avoir un impact significatif sur les indices boursiers, les investisseurs en actions semblent regarder de plus en plus du côté des bons du Trésor", a noté Karl Haeling de LBBW. Pour Maris Ogg de Tower Bridge Advisor, les investisseurs se servent aussi de cet élément comme une excuse pour engranger des profits après plusieurs séances pendant lesquelles les indices ont grimpé "sans changement fondamental". "Le fait est que nous sommes dans une période de transition", a-t-elle commenté. "Le marché s'interroge sur le niveau de l'inflation, sur ce que va faire la Fed, sur l'impact que cela va avoir sur les marchés", a expliqué la spécialiste en prédisant que les échanges resteraient limités tant que les investisseurs n'auront pas plus de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire américaine, à l'automne probablement. (Belga)