Wall Street clôt proche de l'équilibre après la décision de la Fed

(Belga) La Bourse de New York a clôturé mercredi proche de l'équilibre, grâce notamment à un regain des principaux indices en fin de séance, alors que la Réserve fédérale américaine a annoncé une nouvelle baisse de ses taux directeurs.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, s'est apprécié de 0,13% à 27.147,08 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,11%, à 8.177,39 points. L'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,03% à 3.006,73 points. Comme s'y attendaient la plupart des analystes, les responsables de la Banque centrale américaine (Fed) ont annoncé une baisse de 25 points de base, soit un quart de point de pourcentage, de leurs taux au jour le jour, à l'issue d'une réunion de politique monétaire mercredi. Les taux d'intérêt, qui ont été diminués pour la deuxième fois en deux mois, s'établissent désormais dans une fourchette comprise entre 1,75% et 2%. En léger repli avant l'annonce de la Fed, les principaux indices de la cotation new-yorkaise ont creusé leurs pertes dans les minutes ayant suivi le communiqué de l'institution bancaire, mais se sont repris lors de la conférence de presse de son président Jerome Powell. "Le marché était un peu hésitant, mais Powell a rappelé que la Fed n'avait pas changé de ton et qu'elle continue de considérer que l'économie américaine est relativement solide", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. La Fed a en effet relevé légèrement sa prévision de croissance pour les Etats-Unis à 2,2% cette année contre 2,1% précédemment. M. Powell a toutefois relevé "deux sources d'incertitude: le ralentissement de la croissance à l'étranger et l'évolution de la politique commerciale". "Powell a fait bonne figure lors de la séance de questions-réponses, il s'est montré très cohérent", a résumé M. Cardillo. Pour l'évolution des taux à l'avenir, la moyenne des projections des membres de la Fed (tableau des "dot plot") indique que la Banque centrale n'a pour l'instant pas l'intention d'aller plus loin dans ses baisses des taux, ni fin 2019 ni l'année prochaine. Le Comité monétaire est toutefois apparu très divisé sur la décision de mercredi, trois membres ayant voté contre et sept pour. C'est la plus forte opposition rencontrée par M. Powell depuis son arrivée à la tête de la Fed début 2018. "L'autre leçon de ce vote est de voir qu'il n'y a plus de consensus", a relevé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine s'établissait à 1,793% vers 20H30 GMT contre 1,801% la veille. (Belga)