Wall Street clôture en hausse à la veille d'une décision de la Fed

La Bourse de New York a terminé en légère hausse mardi à l'issue d'une séance indécise, les investisseurs se positionnant avant une possible baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a grappillé 0,13% à 27.110,80 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,40%, à 8.186,02 points et l'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,26% à 3.005,70 points. "Si la Fed ne baisse pas ses taux de 25 points de base (0,25 point de pourcentage), le marché sera en état de choc. L'institution a envoyé des signaux très clairs", a estimé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. Selon l'opérateur boursier CME, les acteurs financiers tablaient pourtant à près de 53% sur des taux inchangés à l'issue de la réunion de politique monétaire de l'institution bancaire mercredi. Ils étaient plus de 90% à miser sur une baisse de l'ordre de 0,25 point il y a encore une semaine. "Les attentes des acteurs financiers ont diminué ces derniers jours", a concédé Karl Haeling de LBBW, indiquant que la probabilité d'une diminution marquée des taux d'ici de la fin de l'année, en plus de la baisse éventuelle de mercredi, s'était considérablement amoindrie. "Les données économiques sont un peu meilleures qu'anticipé", a relevé Mme Ogg. La production industrielle aux Etats-Unis s'en en effet accélérée en août, signant avec +0,6% sa plus forte hausse depuis un an qui dépasse largement les attentes des analystes, selon les chiffres de la Fed publiés mardi. Une injonction technique de liquidités de la Banque de Réserve fédérale de New York mardi a aussi pu influencer les paris de certains investisseurs. La Fed de New York est en effet intervenue sur les marchés financiers sur des opérations de prises de fonds en pension (Repo), pour la première fois depuis dix ans, afin de maintenir les taux à court terme près de sa cible. L'institution new-yorkaise a annoncé une seconde opération de Repo, qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi et portera sur un montant cumulé de 75 milliards de dollars. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine s'établissait à 1,807%, en recul par rapport à sa clôture de la veille (1,847%).