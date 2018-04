Wall Street écarte les craintes de guerre commerciale et finit en hausse

(Belga) La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi, reléguant au moins temporairement au second plan les craintes de guerres commerciales pour se tourner plus vers la saison à venir des résultats d'entreprises.

L'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 0,99% à 24.505,22 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,49% à 7.076,55 points. L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,69% à 2.662,84 points. L'appréhension de véritables tensions commerciales aux conséquences potentiellement négatives pour la Chine et les Etats-Unis après l'annonce de nouvelles barrières douanières sur toute une série de produits s'est un peu plus dissipée jeudi. "Dans la mesure où il n'y a pas de calendrier pour les mettre vraiment en oeuvre et que des responsables des deux pays ont souligné leur intention de mener des négociations, il y a encore de la place pour un assouplissement de ces mesures", remarque Karl Healing de LBBW. "Tout cela semble plus relever d'une technique de marchandage de la part de (Donald) Trump, et toutes les menaces de sanctions commerciales ne devraient au final pas peser tant que ça", estime pour sa part Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. Autre nouvelle positive sur le front des relations commerciales: le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé jeudi qu'il existait une "grande possibilité" que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique puissent s'entendre dans les prochains jours sur les grandes lignes d'un Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) renégocié. Dans ce contexte, "les investisseurs se rappellent que la saison des résultats du premier trimestre va bientôt débuter", relève Mme Ogg. "Comme la plupart des entreprises publiant des chiffres en décalé ont récemment fait état de performances solides, cette tendance devrait se poursuivre et on devrait avoir des commentaires optimistes de la part des directions", prévoit la spécialiste. "Cela permet au marché de renverser la tendance." Les indices étaient aussi aidés par la progression du secteur de l'énergie: dans le sillage d'une hausse des cours du pétrole, Chevron s'appréciant de 2,45%, ExxonMobil de 1,54% et ConocoPhillips de 1,51%. Le marché obligataire se tendait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis montait à 2,830% contre 2,803% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,071% contre 3,036%. (Belga)