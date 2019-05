Wall Street finit en baisse dans un marché assombri par la guerre commerciale

(Belga) Wall street a clôturé en baisse mercredi dans un marché à nouveau assombri par les incertitudes liées aux tensions commerciales entre Pékin et Washington mais qu'un compte-rendu de la banque centrale américaine (Fed) a laissé de marbre.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,39% à 25.776,61 points et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,45% à 7.750,84 points. L'indice élargi S&P 500 a lâché 0,28% à 2.856,27 points. "Les investisseurs essayent toujours de déterminer à quelle échelle la guerre commerciale risque d'affecter leur portefeuille", a analysé Ken Berman de Gorilla Trades. A l'oeuvre depuis près d'un an désormais, l'imposition de tarifs douaniers punitifs entre Pékin et Washington semble parfois inextricable, alors qu'aucun des deux camps ne semble vouloir céder. Mercredi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a reconnu que les consommateurs américains pourraient payer plus cher quelques produits en raison des droits de douane imposés sur des biens en provenance de Chine équivalent à 250 milliards d'importations, contrairement aux dénégations du président américain Donald Trump. L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a pour sa part accusé Washington d'avoir à maintes reprises "changé d'avis du jour au lendemain" et d'avoir ainsi fait échouer des accords susceptibles de mettre fin au différend commercial. Quelles que soient les stratégies de part et d'autre pour tirer profit des négociations, il subsiste un "sentiment de malaise", ont observé les analystes de Charles Schwab. En revanche, le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) a suscité une relative indifférence dans la mesure où peu de nouveaux éléments sont apparus. Les membres de la Fed ont estimé que de nombreuses incertitudes affectant les perspectives de l'économie américaine et mondiale avaient diminué même si certains risques persistent. "La Fed est déterminée à laisser les taux inchangés cette année", affirme Chris Low, de FTN Financial. Ces commentaires de la Fed, relatifs à la réunion des 30 avril et 1er mai, ont toutefois été faits avant que Donald Trump impose une nouvelle hausse des tarifs douaniers sur 200 milliards d'importations en provenance de Chine. Sur le front des valeurs, les marchés ont souffert de la dégringolade de Qualcomm (-10,86%) après qu'un juge de Californie l'a accusé d'avoir "étranglé la concurrence" et condamné pour pratiques anti-concurrentielles dans le domaine des microprocesseurs pour téléphones mobiles. Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis baissait et s'échangeait à 2,383% vers 20H30 GMT, contre 2,426% mardi soir. (Belga)