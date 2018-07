Wall Street finit en ordre dispersé malgré de solides résultats

(Belga) Wall Street a terminé mardi en ordre dispersé, les résultats très bien accueillis de quelques entreprises ne masquant pas une légère inquiétude des investisseurs dans le contexte de guerre commerciale.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,79%, à 25.241,94 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,01%, à 7.840,77 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,48% à 2.820,40 dollars. Les indices ont affiché de fortes progressions durant une bonne partie de la séance, soutenus par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de plusieurs entreprises. Alphabet, maison mère de Google, a ainsi bondi de 3,89%, Lockheed Martin de 1,33%, Verizon de 1,50%, Biogen de 4,11% et 3M de 0,93% après la publication de leurs comptes. "On a senti que de nombreux gestionnaires de portefeuilles sont revenus sur le marché après avoir été sur la défensive ces dernières semaines en raison de la guerre commerciale", a affirmé Tom Cahill de Ventura Wealth Management. Toutefois, "un sentiment d'hésitation de la part de certains courtiers a été ressenti (ensuite), lié à la crainte de voir la hausse des coûts des matières premières grever la croissance future de certaines entreprises" après le lancement de la guerre commerciale entre Washington et ses partenaires commerciaux, a noté Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. La spécialiste prend l'exemple des coûts plus élevés de l'acier subis par l'entreprise Whirlpool. Le fabricant de machines à laver a plongé mardi en Bourse (-14,52%) après la publication de ses résultats trimestriels. Mais cette chute est également liée à la conclusion d'un "accord préliminaire" prévoyant une amende comprise entre 111 et 134 millions de dollars avec l'Autorité de la concurrence en France, dans le cadre d'une enquête sur une entente présumée entre fabricants de gros appareils électroménagers entre 2006 et 2009. Dans ce contexte, l'annonce par l'administration Trump d'une aide d'urgence de 12 milliards de dollars destinés aux agriculteurs américains affectés par les représailles aux tarifs douaniers américains n'a pas non plus aidé les marchés d'après Mme Ogg. "Cela suggère que les sanctions douanières sont là pour durer. S'ils veulent réellement agir sur les conséquences de ces décisions, autant supprimer tout de suite ces taxes", a-t-elle affirmé. Le marché obligataire se détendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans reculait à 2,950%, contre 2,954% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,074%, contre 3,091% en fin de séance précédente. (Belga)