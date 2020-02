Wall Street hésite, s'interrogeant sur le coronavirus et des données économiques

(Belga) Wall Street a terminé en ordre dispersé vendredi, continuant de rester vigilante face au coronavirus et digérant des statistiques contrastées sur l'économie américaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,09%, à 29.398,08 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,20%, à 9.731,18 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, est monté de 0,18% à 3.380,16 points. Selon Peter Cardillo de Spartan Capital, cette séance en demi-teinte est notamment due au week-end de trois jours aux Etats-Unis. Les principaux marchés financiers américains seront fermés jusqu'à mardi matin, le lundi 17 février étant férié aux Etats-Unis. "Comme personne ne sait ce qu'il peut arriver avec le coronavirus, les investisseurs sont sur la retenue", indique-t-il. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus approchait vendredi les 1.400 morts en Chine, où près de 64.000 cas de contaminations ont désormais été enregistrés. Toutefois, les principaux indices new-yorkais ont réalisé des gains substantiels sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones s'appréciant de 1,0%, le Nasdaq de 2,2% et le S&P 500 de 1,6%. Les risques liés à l'impact économique du virus n'ont pas particulièrement entravé la montée de la cote new-yorkaise ces dernières semaines. "Cela pourrait changer de manière drastique si les nouvelles macroéconomiques se détérioraient fortement en Chine et aux Etats-Unis", avertit cependant M. Cardillo.