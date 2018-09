Wall Street partagée entre le record du Dow Jones et le repli de la tech

(Belga) Wall Street a terminé en ordre dispersé vendredi, le Dow Jones grimpant à de nouveaux sommets à la faveur de perspectives encourageantes pour l'économie américaine tandis que le Nasdaq était plombé par le repli de valeurs phares de la technologie.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,32% à 26.743,50 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,51% à 7.986,96 points. L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,04% à 2.929,67 points Sur la semaine, le Dow Jones et le S&P 500 se sont appréciés de 2,25% et 0,85% tandis que le Nasdaq a reculé de 0,29%. Comme lors des séances précédentes, les investisseurs ont relativement ignoré vendredi les tensions commerciales. Nombre d'entre eux estiment sans doute que la dernière vague de sanctions commerciales entre Washington et Pékin, qui se traduira par l'entrée en vigueur lundi de nouvelles taxes douanières sur 260 milliards de dollars de marchandises chinoises et américaines, "ne semble pas aussi terrible que redouté", a souligné Art Hogan de B. Riley BFR. En revanche, "les divers indicateurs sur l'économie américaine publiés dans la semaine se sont montrés positifs", a-t-il relevé. Et la remontée des taux d'intérêt au cours des séances précédentes a permis le retour sur le devant de la scène des valeurs financières, a remarqué le spécialiste. Les investisseurs en ont profité pour faire évoluer leurs portefeuilles. Les valeurs de la technologie en ont pâti vendredi, dont des grands noms de la cote comme Apple (-1,08%), Facebook (-1,86%) ou Netflix (-1,14%). Les prévisions décevantes du fabricant de puces électroniques Micron (-2,87%) ont également pesé sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. La volatilité des indices vendredi a aussi été amplifiée par le fait qu'il s'agissait de la séance dite des quatre sorcières: comme quatre fois par an, plusieurs types de contrats à terme et d'options sur les indices ou les actions expiraient à la clôture, obligeant les investisseurs à se défaire de leurs positions. Le marché obligataire, après s'être beaucoup tendu au cours des dernières séances, se stabilisait: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluait vers 20H20 GMT à 3,064% contre 3,063% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,199%, contre 3,196% à la précédente fermeture. (Belga)