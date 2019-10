Wall Street prudente à l'approche de nouvelles négociations sino-américaines

(Belga) La Bourse de New York a terminé dans le rouge lundi à l'issue d'une séance hésitante, les investisseurs se montrant circonspects à l'approche de l'ouverture d'une nouvelle session de négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,36%, à 26.478,02 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,33%, à 7.956,29 points, et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,45%, à 2.938,79 points. "Le marché s'est placé en position d'attente avant les pourparlers sino-américains, le gros événement de la semaine d'un point de vue économique", observe Adam Sarhan de 50 Park Investment. Comme lors des précédentes sessions de tractations, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, mèneront à partir de jeudi à Washington les pourparlers avec une délégation chinoise dirigée par le vice-Premier ministre, Liu He. (Belga)