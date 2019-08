Wall Street rechute, les craintes d'une récession augmentent

(Belga) Wall Street a terminé en baisse mardi, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et par des indicateurs avancés de récession sur le marché obligataire.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,47% à 25.577,90 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,34% à 7.826,95 points et le S&P 500 a lâché 0,32% à 2.869,16 points. La cotation new-yorkaise avait pourtant progressé à l'ouverture, conservant son élan de la veille, les investisseurs ayant bien accueilli lundi le ton moins agressif de Donald Trump à l'égard de la Chine lors du sommet du G7 à Biarritz. Mais les inquiétudes ont vite repris le dessus, alors que Pékin ne semblait pas partager le même optimisme que le locataire de la Maison Blanche sur la probabilité d'un accord commercial entre les deux pays. "Les investisseurs digèrent des signaux contradictoires sur le front commercial après qu'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a réaffirmé que Pékin n'était pas au courant d'appels téléphoniques entre les deux pays mentionnés par le président américain", a indiqué Lilian Currens de Schaeffer. Signe de la fébrilité de la Bourse new-yorkaise, les taux d'intérêt sur les obligations à long-terme dégringolaient mardi. Le taux à dix ans sur les Bons du Trésor américains était de 1,474% vers 20h15 GMT et était inférieur à celui sur les obligations à deux ans (1,522%). Ce phénomène, qualifié d'"inversion de la courbe des taux" par les économistes, s'est produit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Il est souvent considéré comme un indicateur avancé de récession. Le rendement obligataire à 30 ans était lui aussi en net recul, à 1,95%. Le repli des taux d'intérêt sur le marché obligataire a affecté le secteur bancaire, dont les marges sont en général rognées quand le loyer de l'argent baisse. Bank of America a cédé 1,2%, CitiGroup 1,7% et JPMorgan 1,1%. (Belga)