Wall Street sans élan face aux fluctuations sur le commerce et les taux

La Bourse de New York a terminé sur une note mitigée vendredi, les investisseurs hésitant à s'engager franchement face aux incertitudes persistantes sur le front commercial et à la montée des taux d'intérêt.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, est resté quasiment stable, grappillant 1,11 point à 24.715,09 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,38% à 7.354,34 points. L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,26% à 2.712,97 points. Sur la semaine, les trois indices ont perdu du terrain, le Dow Jones ayant cédé 0,47%, le Nasdaq 0,66% et le S&P 500 0,54%. "Le marché est actuellement à la recherche de l'élément qui pourrait le faire grimper plus haut", a commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management. "La saison de résultats, qui a été plutôt très bonne, est presque derrière nous, et il n'y a rien de très excitant en termes de données économiques au cours des deux prochaines semaines", a-t-il justifié. Aussi les investisseurs attendent de voir "ce qui va se passer sur le front commercial, en particulier entre les Etats-Unis et la Chine, et ce qui va se passer avec la Corée du Nord", a estimé M. Cahill. Les délicates négociations commerciales entre Pékin et Washington qui ont repris jeudi "se passent bien" mais aucun accord n'a été conclu à ce stade, a souligné vendredi le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow. Les acteurs du marché sont aussi sensibles à la récente progression des taux d'intérêt. Même si le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans se détendait un peu vendredi, à 3,062% contre 3,111% la veille, il reste au-dessus de la barre des 3%.