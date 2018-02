Wall Street termine en ordre dispersé, forte tension sur les taux

(Belga) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi à la clôture, une forte tension sur les taux d'intérêt américains faisant pression sur les indices malgré des résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avançé de 0,14%, ou 37,32 points à 26.186,71 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,35%, ou 25,62 points, à 7.385,86 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,06%, ou 1,83 point, à 2.821,98 points. "Comme à chaque début de mois, des capitaux frais ont fait monter les indices ce matin avant des prises de bénéfices", a indiqué Karl Haeling de LBBW. "La tension sur le marché obligataire" a ensuite été responsable de la baisse des cours, ajoute-t-il. Le taux des bons du Trésor américains à 10 ans a grimpé à son plus haut niveau depuis avril 2014 jeudi, à 2,792% contre 2,705% la veille. Il a pris 15% depuis le début de l'année. Celui à 30 ans a quant à lui dépassé les 3% pour la première fois depuis mai dernier, à 3,030% contre 2,935 mercredi soir. Les taux ont poursuivi leur montée après "l'annonce mercredi (par le Trésor) de la mise sur le marché de plus de dette américaine qu'initialement prévu. L'émission totale de dette devrait doubler cette année", a affirmé M. Haeling. Davantage de dette sur le marché signifie des prix moins élevés et des taux d'intérêt plus hauts, les prix et les taux évoluant en sens inverse. (Belga)