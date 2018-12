Waterloo prévoit une vingtaine d'engagements dans son budget communal 2019

(Belga) Florence Reuter (MR), bourgmestre de Waterloo, a présenté le budget 2019 de sa commune, jeudi soir lors du conseil communal. Les dépenses de personnel augmentent de 1,52 million d'euros par rapport à 2018 afin de pouvoir engager une vingtaine de personnes au sein des services communaux, après plusieurs années de statu quo. L'objectif est d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens et de tenir compte de l'évolution de la population qui a dépassé les 30.000 habitants. La commune a également décidé de limiter la sous-traitance.

L'augmentation de la population et du parc immobilier permet à Waterloo de prévoir pour 2019 des rentrées supplémentaires pour plus de 930.000 euros, via les recettes de l'impôt sur les personnes physiques (10,1 millions d'euros) et les centimes additionnels au précompte immobilier (14,6 millions d'euros). Mais cela nécessite aussi, selon le collège communal, de renforcer sans tarder l'administration pour offrir un service efficace et de qualité. Des embauches sont dès lors prévues dans les services communaux qui s'occupent de la mobilité, des travaux, de la mise en conformité des bâtiments, de l'urbanisme ou encore de communication, à l'heure des réseaux sociaux. Waterloo a aussi décidé de renoncer à sous-traiter le nettoyage des bâtiments communaux, ou les missions de prévention et sécurité au travail. Ce qui permettra à la commune de créer des emplois. Les provisions constituées depuis 2013 seront en partie utilisées pour assumer les augmentations des frais de personnel. Le volet ordinaire du budget 2019 de Waterloo évalue les dépenses de l'année à 39,20 millions d'euros, et le boni cumulé prévu est de 473.655 euros. A l'extraordinaire, des investissements sont programmés pour 5,62 millions d'euros dont 715.000 euros pour aménager la chaussée Bara, et 730.000 euros pour curer et réhabiliter le bassin de retenue du bois des Bruyères. (Belga)