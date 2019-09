Eden Hazard élu meilleur Joueur de l'Europa League 2018/2019

(Belga) Eden Hazard a été élu meilleur Joueur de l'Europa League 2018/2019 vendredi à Monaco. Le capitaine des Diables Rouges, transféré au Real Madrid cet été, a remporté l'Europa League la saison dernière avec Chelsea, inscrivant deux buts en finale contre Arsenal.

Eden Hazard devance un ancien équipier, le Français Olivier Giroud, meilleur buteur de la compétition (11 buts en 14 matchs) et le Serbe Luka Jovic, l'attaquant de l'Eintracht Francfort auteur de 10 buts en 14 matchs, éliminé par Chelsea en demi-finales après les tirs au but. Comme Hazard, Jovic a rejoint cette saison le Real. Le meilleur Joueur de l'Europa League 2018/2019 a été élu par les entraîneurs des 48 équipes qui ont participé à la phase de groupes de l'Europa League la saison dernière et par 55 journalistes spécialisés. Les Français Paul Pogba en 2017 et Antoine Griezmann en 2018 ont remporté les deux premiers titres décernés. (Belga)