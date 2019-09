Eden Hazard et Kevin De Bruyne visent une place dans le Onze de l'année

(Belga) La soirée de gala des Best FIFA Football Awards se tiendra lundi soir à la Scala de Milan. Les Diables Rouges Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont nommés pour intégrer le Onze de l'année 2019.

La FIFA a dévoilé le 5 septembre une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Cette équipe de l'année est composée suite aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Chaque joueur a choisi un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. La période prise en compte pour les prestations va du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019. L'an passé, Hazard avait intégré le Onze de l'année pour ses performances au Mondial 2018. De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku figuraient également parmi les nommés. D'autres prix seront remis au cours de cette soirée. Le plus attendu est celui de Joueur FIFA de l'année. Les trois finalistes sont l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus) et le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool). Ce dernier a récemment été élu Joueur UEFA de la saison 2018/2019. L'an passé, le Croate Luka Modric avait été sacré. Pour le prix de Joueuse FIFA, la lutte est entre l'Anglaise Lucy Bronze et les Américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe. L'Entraîneur de l'année chez les messieurs sera issu de Premier League puisque les candidats sont l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), l'Allemand Jurgen Klopp (Liverpool) et l'Argentin Mauricio Pochettino (Tottenham). En ce qui concerne le football féminin, les entraîneurs finalistes dirigent des équipes nationales: Jill Ellis (Etats-Unis), Phil Neville (Angleterre) et Sarina Wiegman (Pays-Bas). L'an passé, Thibaut Courtois avait été désigné Gardien de l'année. Le Diable Rouge n'est pas nommé cette année. Son successeur figure dans une short-list comprenant les Brésiliens Alisson (Liverpool) et Ederson ainsi que l'Allemand Marc-André ter Stegen. La Chilienne Christiane Endler, la Suédoise Hedvig Lindahl et la Néerlandaise Sari van Veenendaal sont nommées chez les dames. Enfin, le Prix Puskas du plus beau but récompensera soit Lionel Messi pour son lob contre Betis, soit le coup franc du Colombien Juan Fernando Quintero (River Plate) soit le retourné du Hongrois Daniel Zsori (Debrecen).