Eden Hazard tout près d'un premier but en Liga dès son entrée au jeu contre Levante

(Belga) Bernabeu, samedi 14 septembre, 14h19. Un moment historique dans la carrière d'Eden Hazard, qui remplace le Brésilien Casemiro dont il serre la main, pour effectuer ses grands débuts en Liga espagnole sous le maillot blanc mythique du Real Madrid, qui mène 3-1 contre Levante. A défaut de notablement influencer le cours de ce match finalement gagné 3-2, le Brainois a toutefois eu l'occasion de savourer pendant une demi-heure son nouveau statut de Galactique. Et il ne lui a en outre pas fallu cinq minutes pour affoler la défense adverse, et contraindre son gardien à se détendre...

Thibaut Courtois, dont la doublure était pour la première fois le Français Alphonse Aréola (ex-PSG), échangé avec Keylor Navas, a joué tout le match. L'ex-défenseur costaricien du Club Bruges Oscar Duarte a lui été remplacé à la 68e minute dans les rangs visiteurs. Aitor Fernandez, le gardien de Levante, auteur de huit arrêts, a eu bien davantage l'occasion de s'illustrer, notamment sur des tirs de Karim Benzema (21e) et Lucas (22e), que le Diable Rouge (un seul arrêt), qui a pourtant sauvé son équipe dans les arrêts de jeu. Il ne pouvait en effet rien sur les deux buts du Français, le 151e et le 152e en Liga, inscrits de la tête à la 25e, et du pied gauche à la 31e. Il a également dû s'incliner dans un face à face avec Casemiro à la 40e. Borja Mayoral, prêté par le Real, a réduit l'écart, 3-1, à la 49e. Gonzalo Melero, formé au Real, qui avait remplacé Duarte, a également trompé Courtois de près de la tête, 3-2, à la 75e. Un heading de Mayoral, qui pensait bien égaliser in extremis, a été écarté par le Belge à la 90e+1. Vainqueur 3-2, le Real dépasse ainsi Levante au classement, où il occupe au moins provisoirement la 2e place, à un point (9-8) de l'Atlético, qui se déplace à la Real Sociedad (18h30). Mercredi le Real de Courtois et Hazard retrouvera Thomas Meunier sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pendant que le Club Bruges et Galatasaray se mesureront au Jan Breydel dans le même Groupe A de la Ligue des Champions. (Belga)