Malgré la crise, les salons de toilettage pour chiens cartonnent: "C'est son petit moment à lui"

Les agendas des salons de toilettage sont bien remplis jusqu’à la fin de l’année. Le Belge dépense beaucoup pour son animal de compagnie : plus de 2 000€ par an, malgré la crise.

À Jumet, près de Charleroi, Simba vient se faire toiletter une fois par mois dans ce petit salon. Pas question de manquer ce rendez-vous ni pour lui ni pour sa propriétaire. "Tant que je peux le faire je le fais, parce que c’est un chien à poils longs, c’est important pour lui qu’il soit bien entretenu sinon il a des nœuds et c’est compliqué", explique sa maîtresse. Les animaux à poils longs ont effectivement besoin de soins plus réguliers: par conséquent, les maîtres doivent venir fréquemment en salon de toilettage.





Marie Kruthong, toiletteuse, explique, tout en prenant soin d'un Simba très docile: "Si vous laissez un nœud pendant une semaine, le nœud va s’amplifier et au bout de deux semaines, vous ne savez plus le toucher... Si vous coupez le nœud, vous vous retrouvez avec un gros trou dans votre chien donc pour avoir un beau chien en bon état, c’est mieux de venir tous les mois".

"Son petit moment à lui"

Plus tard dans la journée, Isabelle, elle, se rend dans le salon avec Pablo, un chihuahua couleur crème. Coût du soin pour le petit canidé: 30€. "J’ai essayé de le faire par moi-même mais ce n’est pas la même chose...", avoue Isabelle. "Puis je me dis que comme ça, il a son petit moment à lui."





Marie la toiletteuse constate tout de même que certains propriétaires espacent les rendez-vous pour économiser un peu. "Les chiens qui ont le poil long ont une coupe plus chère, ça demande plus d’entretien, ils doivent venir tous les mois en théorie ou tous les deux mois maximum", souligne-t-elle. "Aujourd’hui, certains maîtres vont opter pour une coupe courte pour venir tous les trois à quatre mois." Et donc payer moins cher en entretien.

Des dépenses en nourriture en hausse

Dans les animaleries, on constate que les clients achètent moins d’accessoires. Mais en ce qui concerne la nourriture, impossible pour les propriétaires de revoir le budget. "Trois à quatre euros par jour" pour cette maîtresse, par exemple et jusqu’à 200€ mensuels pour d’autres… "S’il faut faire des dépenses pour son animal, alors il faut le faire", affirme un autre client.

"On a vraiment beaucoup plus de clients qu’avant", note Alessandra Gennuso, assistante manager dans une animalerie de Jumet. "On a des chiffres chez nous qui sont en hausse même si c’est beaucoup moins pour des paniers ou des jouets. Ça se concentre principalement sur la nourriture."