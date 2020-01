Euro de shorttrack - Stijn Desmet médaille d'argent du 3000 m

(Belga) Stijn Desmet a décroché la médaille d'argent du 3000 m messieurs des championnats d'Europe de shorttrack, dimanche à Debrecen, en Hongrie. Il a terminé en 4:57.721, derrière le Russe Semen Elistratov (4:57.674). Le Néerlandais Itzhak de Laat complète le podium (4:57.766).

Stijn Desmet avait terminé 4e du 1500 m samedi et 5e du 500 m. Les frères hongrois Shaonang Liu et Shaolin Sandor Liu terminent en tête du classement général avec 77 et 75 points, devant le Russe Semen Elistratov (65). Stijn Desmet est 5e avec 34 points. Hanne Desmet, la soeur de Stijn, a terminé 4e du 1000 m et a reçu une pénalité dans le 3000 m, remporté par l'Italienne Ariana Fontana. La Néerlandaise Suzanne Schulting enlève le classement final avec 102 points, devant Ariana Fontana (68) et l'Italienne Martina Valcepina (34). Hanne Desmet est 8e (13). Il y a un an, Hanne Desmet avait fini 5e et Stijn Desmet 8e de l'Euro de Dordrecht, aux Pays-Bas. Les patineurs se retrouveront dans trois semaines à Dordrecht pour la finale de la Coupe du monde, avant les Mondiaux, prévus du 13 au 15 mars à Séoul.