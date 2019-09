Euro Espoirs 2021 - La Belgique battue 1 à 0 au Pays de Galles pour entamer ses qualifications

(Belga) La Belgique s'est inclinée 1 à 0 (mi-temps: 1-0) au Pays de Galles pour son premier match de qualifications pour l'Euro de football pour Espoirs 2021, vendredi à Wrexham.

Le seul but de la partie a été inscrit par Brennan Johnson dès la 3e minute de jeu. Johan Walem avait aligné dans le but Mile Svilar, pour sa première sélection avec les Diablotins. Le gardien de Benfica a retrouvé à ses côtés de nombreux joueurs qu'il a côtoyés à Anderlecht: Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Killian Sardella, Francis Amuzu mais aussi Wout Faes et Sebastiaan Bornauw. Cependant, Svilar a connu des débuts en mode mineur puisqu'il s'est rapidement incliné sur un tir de près de Johnson (3e, 1-0). La Belgique a réagi rapidement et vers le quart d'heure de jeu, Lois Openda s'est montré menaçant à deux reprises. Pas de chance pour lui, le gardien George Ratcliffe a détourné son tir à ras de terre avant de contrer sa reprise de la tête sur le corner suivant. Toutefois, la meilleure occasion a été pour les Gallois sur une mêlée devant Svilar. Cette fois, Johnson a manqué sa reprise. Même après la pause, les Diablotins ont eu du mal. Isolé devant Svilar à l'heure de jeu, Daniel Mooney n'a pas appuyé sa frappe. A dix minutes du terme, Thomas Harris a expédié son lob juste au-dessus de la transversale. Après les montées au jeu de Jérémy Doku, Dante Vanzeir et Daouda Peeters, la Belgique a lancé une forte offensive finale. Sur un des nombreux corners, Peeters a failli égaliser mais Ratcliffe a repoussé la demi-volée du milieu de la Juventus. Les Diablotins de Johan Walem recevront la Bosnie-Herzégovine mardi (20h00) à Louvain. Ce sont les deux premières rencontres de qualifications en vue d'un championnat d'Europe prévu en 2021 en Hongrie et en Slovénie. L'Allemagne et la Moldavie figurent également dans le groupe 9 des Belges. Les Moldaves s'étaient inclinés 4 à 0 en Bosnie en mars pour ouvrir cette compétition. Les neuf vainqueurs de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour l'Euro. Les 8 autres deuxièmes se disputeront les quatre tickets vacants dans un tour de barrage. Le plateau de la phase finale sera composé de 16 pays, quatre de plus que les autres éditions. La Hongrie et la Slovénie sont automatiquement qualifiés.