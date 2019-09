Euro Espoirs 2021 - La Belgique reste muette face à la Bosnie-Herzégovine

(Belga) La Belgique a partagé l'enjeu (0-0) face à la Bosnie-Herzégovine pour son deuxième match de qualifications pour l'Euro Espoirs 2021 de football mardi à Louvain dans le groupe 9. Les hommes de Johan Walem avaient entamé leur campagne par une défaite jeudi à Wrexham face au Pays de Galles (1-0).

La Bosnie-Herzégovine prend seule la tête du groupe avec 4 points. La Belgique est 4e avec une seule unité. Dominateurs en première période, les Belges ne parvenaient cependant pas à faire la différence, malgré un ballon sur le poteau de Saelemaekers à la demi-heure, face à une formation bosnienne bien en place malgré encore les tentatives de De Smet, Saelemaekers ou Antonucci. Après la pause, les joueurs de Johan Walem repartaient à l'assaut du but bosnien. Manquant de poids en attaque et de créativité, la Belgique passait cependant tout près de l'ouverture du score à un quart d'heure du terme. Mais Louis Openda, esseulé, envoyait le cuir dans les nuages. Ce fut d'ailleurs le seul fait d'arme de la Belgique après la pause qui débute cette campagne par un 1 sur 6. Les Diablotins de Johan Walem rencontreront la Moldavie le 15 octobre et l'Allemagne le 17 novembre pour ses deux prochains matches. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Allemagne s'est imposée 1-5 au Pays de Galles mardi soir. Avec trois points au compteur, ces deux pays sont dans le sillage de la Bosnie-Herzégovine, mais les Allemands n'ont joué qu'un seul match. Les neuf vainqueurs de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour la phase finale de ce championnat d'Europe organisé en Hongrie et en Slovénie (directement qualifiés). Les 8 autres deuxièmes se disputeront les quatre tickets vacants dans un tour de barrage. Le plateau de la phase finale sera composé de 16 pays, quatre de plus que les précédentes éditions.