Europa League : Ole Gunnar Solskjaer retrouve Krepin Diatta

L'entraîneur de ManU Ole Gunnar Solskjaer connaît bien le jeune ailier sénégalais du Club Bruges Krepin Diatta, 21 ans depuis mardi, qu'il risque de retrouver sur sa route, jeudi soir (21 heures) à Old Trafford, en seizièmes de finale retour (1-1 à l'aller) de l'Europa League de football. "Pas un cadeau celui là ! C'est à mes yeux leur meilleur joueur", a-t-il grimacé mercredi à la veille du choc, en conférence de presse.

Diatta, touché aux adducteurs, qui était absent au match alller, devrait cette fois être de la partie. "Lorsque je suis arrivé à Molde", explique Solskjaer, "Diatta venait d'y passer un test. Ils ne l'ont pas pris mais je me demande bien pourquoi (il avait finalement signé à Sarpsborg, ndlr). Il va cette fois jouer et sûrement nous poser des problèmes. Parce que c'est un créatif qui tente des actions auxquelles personne ne s'attend. Il se passe toujours quelque chose quand il a la balle dans les pieds. Mieux vaut que Luke (Shaw, assis à côté de Solskjaer lors de la conférence de presse, ndlr) soit prévenu. Comme cela il ne sera pas trop surpris. Ce n'est pas pour rien qu'au Sénégal, on compare souvent Diatta à Sadio Mané (27 ans). "Ils ont en effet les mêmes qualités. Ils sont tous deux rapides et imprévisibles. Diatto doit avoir selon moi la légitime ambition d'égaler un jour son aîné", estime Solskjaer A part cela l'effectif du Manchester United est pratiquement au complet, si l'on excepte les absences prolongées de Paul Pogba et Marcus Rashford. "Les gars ne se sont cependant pas ménagés à l'entraînement, et j'espère que cela n'aura pas de conséquences pour l'un ou l'autre", a commenté le Norvégien. "Sinon ce groupe de 25 joueurs me paraît quand même très solide...".