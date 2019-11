Ewoud Pletinckx appelé par Johan Walem

(Belga) Le sélectionneur des espoirs Johan Walem a ajouté le défenseur de Zulte Waregem Ewoud Pletinckx à sa sélection pour le match que les U21 belges disputerpnt dimanche en Allemagne en qualifications pour l'Euro U21 2021.

Johan Walem est privé du gardien Gaëtan Coucke (Racing Genk), du défenseur Sebastiaan Bornauw (FC Cologne) et du milieu de terrain Francesco Antonucci (FC Volendam), tous blessés, pour cette importante rencontre, qui se jouera à guichets fermés à Fribourg. Le défenseur Hannes Delcroix (RKC Waalwijk) avait déjà été rappelé par Walem. L'Allemagne est en tête du groupe avec 6 points sur 6, devant la Belgique (4 points). La Belgique a entamé son parcours par une défaite au Pays de Galles (1-0) avant de partager contre la Bosnie (0-0). En octobre, les troupes de Johan Walem se sont imposées 4-1 devant la Moldavie dans un match où la défaite était interdite. Les espoirs ne peuvent plus se permettre d'abandonner trop de points en cours de route car seuls les neuf vainqueurs de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour l'Euro. Les autres deuxièmes joueront des barrages les 9 et 17 novembre 2020. De nombreux joueurs ont quitté la sélection à l'issue du dernier Euro disputé cet été en Italie. Seuls Rocky Bushiri, Francis Amuzu, Alexis Saelemaekers, Wout Faes et Orel Mangala figurent toujours dans le groupe alors que Yari Verschaeren, 18 ans à peine, enchaîne les sélections chez les A. (Belga)