À l'approche des Fêtes, les traiteurs s'adaptent: "Si on met des menus à 50€, les gens ne vont pas se faire plaisir"

Pour Noël, les traiteurs s’adaptent à la crise et prévoient des menus moins luxueux.

Les traiteurs avaient déjà dû se réinventer lors de la crise du Covid... Et une fois encore, ils doivent s’adapter à la crise économique. Et pourtant, eux aussi subissent la hausse générale des prix et l’inflation : pour les coûts des matières premières ont augmenté pour certains produits (notamment le foie gras, +30%) mais aussi pour l’énergie pourtant fortement sollicitée en cette fin d’année avec les fours et les frigos.

"On a remplacé le foie gras par des filets de caille"

Face à cette inflation, les traiteurs doivent donc faire des choix dans leurs menus. La plupart suppriment des aliments trop luxueux et trop chers de leurs menus, et les remplacent par d'autres moins couteux. Géraldine à Namur, a par exemple échangé le saumon fumé par de la truite fumée pour "rester quand même raffinée". Et elle n’est pas la seule: "On a remplacé le foie gras cette année par des filets de caille", indique Laurent, traiteur à Gembloux. "Il y a des alternatives à cause du prix des marchandises et la grippe aviaire a fait beaucoup dans le canard donc le foie gras est quelque chose de très rare et très cher cette année." D’autres aliments essentiels seront servis en moins grande quantité.

"Rester dans un coût abordable"





Les traiteurs craignent d’avoir moins de commandes si les prix des menus sont trop élevés.. "On fait très attention à rester dans un coût abordable pour le client et je pense que c’est à nous restaurateurs de travailler différemment", poursuit Laurent. Idem pour Géraldine à Namur qui compose, elle aussi, avec la crise: "Si on met des menus à 50 euros, les gens ne vont pas se faire plaisir. On a préféré retirer certains produits et mettre d’autres produits."

Heureusement, la plupart des traiteurs, les commandes sont stables par rapport aux autres années.