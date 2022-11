"Aucun des deux ne rappelait": la maman et le frère de Romain témoignent

Ils s'appelaient Margaux et Romain. Ils avaient 16 et 18 ans. La mort de ce jeune couple fauché, hier, par une voiture au Rallye du Condroz a plongé 2 familles dans l'horreur.

Ce soir, la famille du jeune garçon, Romain, exprime sa douleur à nos confrères de VTM. La maman de Romain revient sur l'annonce du drame : "On a eu un appel. La maman de Margaux n'arrivait pas à la joindre. Elle avait entendu qu'il y avait un accident."

La maman de Romain va avoir le réflexe de localiser son fils via son GSM. "On envoyait des messages. Quand j'écrivais que c'était 'Urgent' et qu'il fallait qu'il rappelle, en général, il (Romain) rappelait. Et là, aucun des deux ne rappelait. On a décidé de partir avec mon mari." Durant leur absence, la police se rendait justement au domicile de Romain pour annoncer la terrible nouvelle à la famille. La maman poursuit : "Notre fille nous a appelés pour nous dire que la police était ici." Les parents ont tout de suite compris que la police venait annoncer la mauvaise nouvelle.



La maman et le frère de Romain en sont persuadé : le couple n'a pas enfreint les règles. Ils savaient où ils pouvaient aller. Les deux jeunes victimes étaient très prudentes et étaient également familières du monde des rallyes. Le frère de Romain développe : "On a été éduqué comme ça. Quand on allait au Rallye, on savait ce qu'on devait faire. Si le commissaire dit 'tu ne passes pas!''on ne se mettait pas là. Depuis tout petits, on fait ça. Quand j'ai vu de fausses informations passées, je savais pertinemment et j'ai eu la confirmation de la police qu'ils n'ont pas fait les cons."



Romain était un passionné de voiture depuis son plus jeune âge. "On aimait bien les voitures depuis petits. Tomber sur une fille qui aime bien les voitures, voir des rallyes et dont les parents font du Rallye. C'étaient vraiment les deux faits pour être ensemble."

"Deux magnifiques étoiles brillent dans le ciel", a écrit la maman de Romain sur son mur Facebook.