"Aucun groupe des Scouts et Guides de Flandre n'a été expulsé d'Han-sur-Lesse"

Le journal La Meuse-Namur rapportait dans son édition de jeudi qu'une troupe de scouts originaire de Flandre a reçu l'ordre d'évacuer la prairie qu'elle occupait depuis le début du mois d'août à Han-sur-Lesse, sur base d'un arrêté établi par la bourgmestre faisant fonction de Rochefort. La raison de cette expulsion, expliquait le journal, est liée à des nuisances sonores, dénoncées par des riverains auprès de la police, mais aussi à la consommation d'alcool et à l'allumage de feux, actuellement interdit dans la commune en raison de la sécheresse. Les Scouts et Guides de Flandre indiquent toutefois jeudi soir qu'aucun de leurs groupes n'a été impliqué dans de tels incidents à Han-sur-Lesse. Les unités doivent s'enregistrer en ligne avant leur départ en camp et il ressort de cet enregistrement qu'un groupe se trouve bien dans la région mais il n'a eu aucun souci avec les autorités. Selon le porte-parole des Scouts et Guides de Flandre, le groupe dont on a évoqué l'expulsion d'Han-sur-Lesse n'appartient pas au mouvement scout mais il pourrait s'agir d'un groupe appartenant à un autre mouvement de jeunesse.