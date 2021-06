Jürgen Conings retrouvé sans vie: le parquet explique pourquoi il n'a pas pu être retrouvé plus tôt

L'autopsie qui sera pratiquée dimanche soir et lundi matin sur le corps de Jürgen Conings révélera probablement qu'il s'agit d'un suicide par arme à feu, a indiqué le parquet fédéral. D'après les résultats du laboratoire et du médecin légiste, la dépouille serait bien celle du militaire. On ignore depuis combien de temps le corps gisait dans cette zone boisée. Le cadavre sera déplacé dimanche soir, précise encore le parquet fédéral.

Une zone ratissée

Le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, a apporté des précisions sur les circonstances de la découverte du corps de Jürgen Conings au micro de Fanny Dehaye et Marc Demoustiez pour RTL INFO. Il a notamment expliqué pourquoi les recherches non pas permis de mettre la main sur le cadavre du militaire plus tôt: "C'est comme si on avait cherché un grain de riz sur 20 terrains de football non tondus", a expliqué le procureur fédéral. "Nous avons cherché très longtemps. Pour trouver un corps dans un bois comme celui-là, c'est très compliqué. Cette zone-là (zone de la découverte du corps, ndlr) n'avait pas été ratissée. Elle se trouve à 150 mètres d'une zone qui avait été ratissée", a-t-il encore précisé.

Pour le parquet fédéral, il était "très compliqué" de dire ce dimanche soir depuis combien de temps le corps du militaire reposait dans les bois. Pour rappel, le corps sans vie de Jürgen Conings a été découvert dimanche dans le bois de Dilsen, sur le territoire de la commune de Dilsen-Stokkem, au bout de cinq semaines de traque.