"Ça n'aurait jamais dû arriver": un ouvrier tué et un autre gravement blessé lors d'un accident avec un train

Un ouvrier du rail a été tué et un autre grièvement blessé lors d'un accident avec un train dans la nuit de mardi à mercredi à Wetteren (Flandre orientale), a confirmé ce mercredi le gestionnaire de réseau Infrabel. Une enquête est en cours concernant les circonstances de l'accident.



La collision a eu lieu a 00h06 sur un chantier à hauteur de la Viktor van Sandelaan, à 200 mètres de la gare de Wetteren. Une voie devait être mise hors-service à partir de 00h40 mais les ouvriers ont commencé le travail plus tôt, explique Infrabel. Les deux ouvriers ont été surpris par le passage d'un train. L'un d'eux est mort sur le coup et l'autre, grièvement blessé, a été conduit à l'UZ Gand.

Une quarantaine de passagers à bord

Le train impliqué est celui de la ligne Bruxelles-Bruges. Une quarantaine de passagers se trouvaient à bord. Ils ont été débarqués du train et ont été emmenés en bus vers leur destination ou une autre gare.

Les trois autres ouvriers qui se trouvaient sur les lieux de l'accident bénéficient d'un soutien psychologique et ont été interrogés par l'auditeur du travail. "Nous adressons nos condoléances aux collègues, à la famille et aux amis des victimes", a déclaré Thomas Baeken, porte-parole d'Infrabel. "Nous sommes une grande famille de cheminots, ça n'aurait jamais dû arriver."

Les ouvriers devaient travailler sur un système de signalisation de la gare de Wetteren. "Une fenêtre de travail avait été planifiée de 00h40 a 04h20", a expliqué M. Baeken. L'enquête devra déterminer pourquoi les ouvriers, qui étaient employés par un sous-traitant d'un contractant de TUC Rail, une filiale d'Infrabel, ont commencé le travail en avance.