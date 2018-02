Accident spectaculaire sur la E40 à Boutersem: "Quelques voitures ont encore essayé de passer à travers le carnage"

"Carambolage sur la E40 Liège-Bruxelles. L'autoroute est à l'arrêt. Les secours sont sur place", signale Martine ce dimanche matin un peu après vers 7h via notre bouton orange Alertez-nous. "Gros bouchon sur l'autoroute E40 direction Bruxelles. Arrêt total", alerte un peu plus tôt Etienne, qui a envoyé une photo pour illustrer son témoignage.



Un accident s'est en effet produit sur l’autoroute E40 en venant de Liège vers Bruxelles à hauteur de Boutersem. La police est arrivée sur les lieux vers 6h40, suivie par les pompiers et deux ambulances. Deux personnes ont été gravement blessées, une troisième l’a été plus légèrement, selon nos confrères de vtm. Trois voitures étaient impliquées.





"Il y a une camionnette dans les arbres, une autre sur son flanc et des voitures qui ont percuté la berme"

Un témoin décrit la situation plutôt impressionnante."Quand je suis arrivé, c’était la fin de l’action. Il y avait des voitures déjà immobilisées, les gens commençaient à sortir des véhicules. Il y a quelques voitures qui ont encore essayé de passer à travers le carnage. On s’est immobilisés, les gens sont sortis. Certains ont couru pour aider les personnes victimes de l’accident", raconte-t-il à notre journaliste Frédéric Delfosse sur les ondes Bel RTL.

"Il y a une camionnette qui est dans les arbres, une autre sur son flanc et plusieurs voitures qui ont percuté la berme et sont revenues au milieu de la circulation", ajoute cet automobiliste.





Plusieurs km de files

L'autoroute a dû être fermée. Ce qui a engendré plusieurs kilomètres de bouchons en amont. Vers 8h, un passage sur la bande de gauche a été dégagé. La chaussée est désormais totalement libre.