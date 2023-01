"Ce que nous avons entendu est effrayant": début du procès des 3 puéricultrices poursuivies après la mort de Ciena, 3 mois, dans une crèche de Charleroi

Le procès de trois puéricultrices poursuivies pour non-assistance à personne en danger débute aujourd'hui. Cela fait suite à la mort de la petite Ciena, 3 mois et demi, dans son lit d'une crèche communale de Charleroi le 9 mai 2016.

"On leur vole la vérité"

Plus de 6 ans après le drame, la première des trois puéricultrices a témoigné ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Charleroi. "Ce que nous avons entendu est littéralement effrayant", indique Maitre Fabian Lauvaux, l'avocat des parents de Ciena. "La principale prévenue vient de dire qu'elle ne connaissait strictement rien des habitudes de l'enfant. Elle ne sait pas la quantité qu'il a bu, si l'enfant régurgitait, pourquoi on a surélevé le matelas et pourquoi l'enfant était sur le ventre. C'est un moment extrêmement pénible pour les parents. Ils attendent un minimum d'explications un peu vraisemblable. On est en train de leur voler cette vérité."

Selon l'avocat, une question simple est posée. "Qui a posé l'enfant en position ventrale?", demande l'avocat. "On a aucune réponse. Personne ne prend ses responsabilités. C'est véritablement dramatique."

Les parents se sont exprimés en 2019

Les parents de Cenia se confiaient à RTL info en février 2019: "On découvre qu'on n'a pas donné son biberon à la petite, qu'il y a eu des changements le lait, qu'on n'a simplement pas veillé sur elle. C'est comme si on n'avait pas déposé d'enfant à la crèche en fait. Personne ne sait où elle était, à quel moment, dans quelle position elle était. Tout le monde se relance la balle entre elles."