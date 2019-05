"Cela devait être la chambre des enfants": arnaquée par un entrepreneur, Marie dévoile sa "nouvelle" toiture

Marie et son compagnon ont fait confiance à un entrepreneur pour rénover la toiture de leur maison. Mais le couple s'est fait arnaquer. Un cas détaillé ce soir dans "Images à l'appui", à 19h45 sur RTL-TVI.

Juste après le RTLinfo 19h, le magazine "Images à l'appui" vous dévoilera l'arnaque subie par Marie et son compagnon lors de la rénovation de leur toiture. L'entrepreneur, qui a empoché 19.000 euros, a même arraché une partie de l'ancien toit pour les obliger à réparer.

"Ici, cela devait être la chambre mansardée des enfants, et voilà ce que j'ai maintenant", dénonce cette maman en montrant à nos équipes un grenier dans lequel s'engouffre de l'eau au travers de bâches non étanches, mal placées là où les tuiles ont été enlevées.

"J'ai payé 19.000 euros, et c'est tout ce que j'ai", regrette cette maman qui s'est rendue chez l'entrepreneur pour avoir plus d'explications. "Il m'a dit qu'il n'avait pas à se justifier, et que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à prendre un avocat et qu'il s'en foutait", ajoute encore Marie.