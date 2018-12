"Cinq bandes à l'arrêt sur l'autoroute E40 vers Meiser": le tunnel Reyers fermé

"Boulevard Lambermont complètement à l'arrêt depuis plus d'1h en direction de Meiser", a signalé Anne ce jeudi soir à 17h23 via notre bouton orange Alertez-nous.

"Cela fait plus d'une heure et demi que tout est à l'arrêt fin E40 venant de Louvain pour prendre la sortie vers Meiser. Cinq bandes à l'arrêt total et pas de police en vue pour dégager la route", a confirmé à 18h une autre alerteuse.

Le tunnel Reyers est en fait fermé à cause de problèmes techniques en venant de la E40 Liège-Bruxelles vers le Centre, selon le site de la police fédérale.

D'après RTL Mobilité, on note 50 minutes de retard depuis Sterrebeek.