"Du jamais vu": un millier de Bruxellois convoqués pour constituer le jury des attentats de Bruxelles

Première étape au procès des attentats de Bruxelles : le jury sera désigné aujourd'hui. Il s’agira d'un procès historique en Belgique puisque pendant au moins six mois, il revivra dans le détail les attaques du 22 mars 2016 et devra se prononcer sur les peines à infliger aux 10 accusés.

Un millier de candidats jurés ont été convoqués et 36 seront désignés. Si tout va bien, il y aura ce soir 12 jurés effectifs et 24 suppléants.

Sur le millier de Bruxellois convoqués, 300 ont déjà obtenu une dispense de la présidente pour des raisons diverses et variées. Donc environ 700 personnes sont attendues aujourd’hui sur le site du Justicia. Un tel chiffre, "c’est du jamais vu", expliquait ce matin dans la matinal radio Antoine Schuurwegen, envoyé spécial sur place.

Ces 700 personnes seront réparties dans diverses salles. La composition va prendre du temps, il va falloir faire l’appel de toutes ces personnes, car si les citoyens convoqués ne se présentent pas, une amende de 400 à 8000 euros est prévue.

Ensuite, de nombreuses personnes vont encore solliciter des dispenses. La Présidente les écoutera et elle est la seule à pouvoir décider si la demande est valable ou non. Ensuite, tous les noms seront mis dans une urne et le tirage au sort commencera.

Les 12 effectifs seront d’abord choisis, puis les 24 suppléants. Tous prêteront ensuite serment.

Ce jury populaire est une particularité de la Belgique. En France, les accusés du procès des attentats de paris avaient été jugés par des magistrats professionnels