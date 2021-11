"Faut le braquer!": l’inspecteur Caroy à la poursuite d’un chauffard en zone boraine

C’est une urgence. Une voiture vient de prendre la fuite. Son conducteur a refusé de s’arrêter après plusieurs mises en danger d’autrui. La zone voisine de Mons a donné l’alerte. Une course poursuite est en cours. Les policiers de la zone boraine vont prêter main forte à leurs collègues. La voiture en fuite se dirige vers eux.



"On est à Saint-Ghislain. On va aller vers la route de Wallonie", indique l’inspecteur Caroy à ses collègues.

Plusieurs équipes convergent vers le lieu de fuite. "Faut le braquer !", lance l'inspecteur.