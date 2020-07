"Gros tirage EuroMillions ce soir et impossible de jouer en ligne": le site de la Loterie nationale a été touché par un problème informatique

Comme chaque vendredi soir, de nombreux Belges se sont rendus sur le site de la Loterie nationale pour participer aux tirages de l'EuroMillions et du Lotto. Mais peu avant 20H, des joueurs ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous indiquer que le site était inaccessible. "Gros tirage EuroMillions ce soir et impossible de jouer en ligne ou via e-lotto", a indiqué Michel. "J'étais occupé de remplir une grille complète EuroMillions pour la grosse cagnotte de 130 Millions € et dès que j'ai voulu confirmer la grille, le site ne s'est plus affiché du tout et des erreurs de chargement sont apparues sur mon écran", nous a écrit Alan.

Contacté par nos soins, le porte-parole de la Loterie nationale nous a confirmé vers 21h15 qu'un problème était effectivement survenu. "Il y a eu un problème sur le site, a priori entre 19h et 20h. Une enquête est en cours pour connaître les raisons de ce problème", a précisé Jérémie Demeyer.

D'après le porte-parole, impossible pour l'instant de savoir combien de joueurs ont pu être touchés par le souci. "Nous pouvons simplement indiquer que les mises et combinaisons des personnes qui ont été au bout du processus de jeu ont bien été prises en compte", a expliqué Jérémie Demeyer.

Le représentant de la Loterie nationale nous a précisé que le tirage s'est bien déroulé sans problème. "Après le tirage à 20h, nous avons relancé le système informatique. Un message automatique est alors apparu sur le site durant environ une heure. A priori, tout est maintenant rentré dans l'ordre", a ajouté Jérémie Demeyer.