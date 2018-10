"Il faut vraiment avoir le cœur très accroché": la chienne de Kimberley a perdu 11 kilos et est brûlée sur tout le corps, le Roundup en cause?

Ce soir sur RTL-TVI, le magazine Images à l'appui enquête sur le célèbre désherbant Roundup. Il pourrait être à l'origine de brûlures graves sur un chien.

En l’espace de deux mois, Lana, une femelle Shar Pei, a perdu onze kilos et présente des brûlures et des plaies ouvertes sur plus de deux tiers de son corps. Pour Kimberley et ses proches, voir souffrir leur chienne leur est insupportable. "Quand je nettoie ses plaies, c’est vrai que c’est difficile, parce que c’est infecté, il y a plein de sang. Il faut vraiment être courageux pour le faire. Elle me regarde, elle se tourne vers moi pour me dire d’arrêter, parce que justement, elle a vraiment très mal. Il faut vraiment avoir le cœur très accroché. Moi, en ce moment, mon cœur il est en miette".

Avant d’emménager dans la maison, Lana était en pleine forme. Alors, comment expliquer son état ? Alerté par Kimberley, le propriétaire a reconnu avoir pulvérisé, dans le jardin, du désherbant à base de glyphosate. Pour le vétérinaire qui s’occupe de la chienne, l’origine des brûlures ne fait aucun doute.

