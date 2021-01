"Il s'agit d'une arnaque": un SMS frauduleux émanant soi-disant de la Croix-Rouge promet une prime Covid de 234 euros

Des SMS et messages WhatsApp frauduleux sont envoyés depuis peu par des escrocs qui utilisent la notoriété de la Croix-Rouge en promettant une prime Covid de 234,50 euros par ménage sous certaines conditions. "Il s'agit d'une arnaque", a confirmé jeudi la Croix-Rouge de Belgique, interrogée par l'agence Belga.



De nombreuses fraudes ont été rapportées depuis le début de la crise liée au coronavirus, dont profitent les malfaiteurs. Ces derniers jours, un nouveau texto circule indiquant que la Croix-Rouge a décidé de verser de l'argent aux ménages belges. Il s'agit en réalité d'une tentative d'hameçonnage (ou "phishing" en anglais), par laquelle les auteurs comptent s'approprier les données bancaires des victimes. L'association met en garde: "Il s'agit d'une arnaque. Qui plus est la Croix-Rouge n'a pas pour mission de donner de l'argent aux ménages belges", a indiqué la porte-parole, Nancy Ferroni. Il est donc fortement conseillé de ne pas cliquer sur le lien communiqué dans le message frauduleux et de le signaler en envoyant un courriel à suspect@safeonweb.be, avec une capture d'écran.

