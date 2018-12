"J’ai bien été obligé de le frapper pour qu’il arrête": quand les relations de voisinage virent au cauchemar

Ce vendredi, juste après le RTLINFO 19H, vous avez rendez-vous avec le magazine Images à l'appui. Il présente une querelle de voisinage qui a tourné au cauchemar et qui est devenue particulièrement violente.

Malorie et Jonathan expliquent être victimes depuis quatre ans d'insultes, de provocations, et même de violences physiques de la part de leur voisins. Ils ont installé des caméras pour le prouver. Pour le jeune couple, la vie aurait tourné au cauchemar. Les tensions s’accumulent et la moindre altercation se transformerait en agression. "Il y a de ça à peu près deux mois, ma belle-sœur était sur une échelle. Le patron du café, qui rentre, s’en prend à elle, commence à l’insulter, à faire des remarques déplacées. Ma femme sort pour voir un petit peu ce qui se passe, et là, directement, il fonce vers elle, il l’attrape par les cheveux. C’était des coups de pied, des coups de genou dans le ventre, puis quand elle est tombée à terre, c’était dans le visage. Je suis sorti et j’ai bien été obligé de le frapper pour qu’il arrête", explique Jonathan.

Ce dernier prend des photos des blessures et porte plainte, mais celle-ci sera classée sans suite, car le jeune homme a également porté des coups à son voisin. Impossible donc d’incriminer l’une ou l’autre partie.

S’il craint pour son épouse, ce jeune papa s’inquiète aussi pour la sécurité de ses deux filles de 5 et 2 ans.