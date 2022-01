"J’ai ramassé un coup": Clara, frappée parce qu’elle a "refusé de donner son pseudo sur Insta"

A Liège, la semaine dernière, Clara, 18 ans, a été agressée parce qu’elle refusait de donner à un garçon, le nom de son pseudo sur le réseau social Instagram. La jeune femme a déposé plainte.

Samedi soir en pleine rue alors qu’elle se promène avec des amies, Clara est abordée par un garçon. Le jeune homme lui demande son pseudo sur Instagram. La Liégeoise refuse mais l’individu la rattrape quelques centaines de mètres plus loin.

Selon Clara, le garçon l’agrippe par les fesses pour prendre son téléphone, elle arrive à le reprendre, avant qu’il ne tombe dans la Meuse. Elle raconte : "Et puis, je ne sais pas ce qui s’est passé, il me tenait et j’ai ramassé un coup".





Clara explique qu’elle a reçu un coup de bâton sur la cuisse. Elle s’effondre et perd connaissance quelques instants. Sous certificat médical, Clara a déposé une plainte à la police. L’auteur présumé est identifié. La jeune femme espère retrouver le chemin de l’école la semaine prochaine.