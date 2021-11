"Je fais comment pour pécho avec un masque?": Zoé s'inquiète après l'annonce des nouvelles mesures pour les boîtes de nuit

Zoé a 18 ans, cette étudiante en pédiatrie à Liège redoute les nouvelles mesures prises par le gouvernement ce mercredi et principalement celle qui concerne les boîtes de nuit.

Là où seul le CST était valable pour entrer en boîte de nuit, il faudra désormais aussi présenter un résultat négatif avec un test rapide. Sans ce test, vous pourrez toutefois rentrer en club avec votre Covid Safe Ticket (certificat de vaccination, de rémission ou test PCR négatif), à condition de garder votre masque sur la bouche et le nez.

"Je fais comment pour pécho en soirée si je dois porter un masque ?" se questionne Zoé. "Je sais que je ne respecterai pas", annonce la jeune fille. "Il fait chaud, on chante et pour boire ça n’est pas pratique", regrette-t-elle encore.

Le port du masque n'est pas obligatoire à l'intérieur des boîtes à condition de se soumettre à un test rapide, une condition qui exaspère Zoé. "On se fait vacciner pour ne plus devoir faire de tests et on va devoir en refaire pour aller danser", poursuit l’étudiante qui dit ne pas parler en son seul nom, "nous les jeunes, on est frustrés."

Reste à voir quel prix sera demandé pour les tests rapides afin d'éviter de porter le masque. Un prix qui peut "être lourd dans les finances d'un étudiant", déplore Zoé.

Malgré cela, les mesures n'empêcheront pas Zoé d'aller s'amuser la nuit. "Je ne vais pas gâcher ma jeunesse", assure-t-elle.

Les mesures prises par le gouvernement entreront en vigueur ce samedi 20.