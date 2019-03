"L'arbitre s'est enfermé dans le vestiaire, et les joueurs veulent s'en prendre à lui": une équipe d'Enquêtes a suivi une intervention policière

Comme chaque mardi, ce soir sur RTL-TVI, vous suivrez les aventures des policiers d'enquêtes.

L'équipe d'Enquêtes a suivi des policiers qui devaient intervenir en renfort sur un terrain de football. "On a un appel au terrain de foot. Ils nous expliquent que l'arbitre vient de terminer un match de foot et que les joueurs, visiblement, ne sont pas contents, on ne sait pas pourquoi. L'arbitre s'est enfermé dans le vestiaire, et les joueurs veulent s'en prendre à l'arbitre, et il a fait appel à nos services pour qu'on lui vienne à l'aide", explique un agent.

L'arbitre d'un match de foot se sent donc menacé. Il serait la cible de la colère de plusieurs joueurs, et s'est réfugié dans un vestiaire en attendant les policiers.

Plusieurs équipes se sont rendues vers les lieux, avec un chien très dissuasif.

