"La situation se dégrade de jour en jour": les négociants en carburants demandent l'intervention "urgente" des autorités contre les gilets jaunes

Les négociants en carburants et la fédération pétrolière belge (FPB) demandent aux autorités "de prendre urgemment des mesures" pour mettre fin aux blocages et au mouvement de protestation des gilets jaunes.

"La situation se dégrade de jour en jour", constatent dans un communiqué commun la FPB et la Brafco (fédération belge des négociants en combustibles et carburants). Une dégradation qui augmente le risque de pénurie de carburants. "Les actions initialement pacifiques des mouvements 'gilets jaunes' prennent malheureusement des proportions qui ne sont plus en rapport avec leur but initial, qui affectent l'ordre public et la sécurité des installations: des sabotages de camions et des braséros allumés dans les zones qui se trouvent à proximité des dépôts en zones classées Seveso, ce qui est inacceptable", selon les fédérations.

"Les actions affectent l'approvisionnement des citoyens et entreprises. Elles ne peuvent entraver la vie économique et l'approvisionnement en carburants et mazout de chauffage (à l'approche de l'hiver) des citoyens."

Le Centre de crise du ministère de l'Intérieur a indiqué mardi qu'il suivait la situation de près. "C'est toutefois aux autorités locales d'intervenir et c'est ce qu'elles font. Si besoin, elles peuvent solliciter l'appui de la police fédérale", a indiqué un porte-parole du ministre de l'Intérieur, Jan Jambon.