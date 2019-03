Voici les derniers mots de Mehdi Nemmouche, au procès de l'attaque du musée juif: certains y voient une provocation (vidéo)

Mehdi Nemmouche, contre lequel le parquet fédéral a requis lundi la réclusion criminelle à perpétuité pour la tuerie du musée juif de Belgique en 2014, a prononcé un dernier mot à ses juges en lançant : "La vie continue". Comment interpréter cette attitude? Certains y voient une provocation, d'autres, une phrase énigmatique, d'autres encore une façon de "s'accrocher à la vie" alors qu'il risque de passer le restant de ses jours en prison dans des conditions d'isolement très strictes.

Celui qui en deux mois de procès ne s'est jamais expliqué sur le quadruple assassinat perpétré au musée juif de Belgique, affirmant avoir été "piégé", était invité à prendre une dernière fois la parole avant que la cour d'assises se retire pour délibérer sur la peine. Mehdi Nemmouche venait de se faire traiter de "monstre", de "fils de pute né" par son coaccusé Nacer Bendrer, délinquant marseillais reconnu coupable d'être le coauteur de la tuerie pour lui avoir fourni les armes. Contre ce dernier, le parquet a requis au moins 30 ans de réclusion.





"Enigmatique, incompréhensible"



Encadré dans le box par trois policiers cagoulés, Nemmouche, rasé de près, portant un pull bleu marine, s'est levé quand la présidente lui a proposé de s'exprimer après son coaccusé. "La vie continue", a-t-il simplement déclaré face au jury, avec un léger sourire. "C'est un mot un peu énigmatique, assez sidérant et incompréhensible, a estimé Maître Adrien Masset, avocat du musée juif de Belgique. Pas un seul mot de regret ni quoi que ce soit. Chacun l'interprète comme il le souhaite, c'est en tout cas très atypique".





"Cela signifie que même dans des conditions aussi atroces, il s'accroche à la vie"



Questionné par notre journaliste Benjamin Samyn, l'avocat de Mehdi Nemmouche a livré son interprétation. "Quand vous êtes à l'isolement depuis 5 ans dans les quartiers de haute sécurité, vous êtes en fait dans une sorte de tombe de huit ou neuf mètres carrés, a-t-il décrit. Lorsqu'il dit que la vie continue cela signifie que même dans ces conditions aussi atroces, il s'accroche à la vie, car elle continue".





Le jury doit délivrer les peines

Pour rappel, la présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, a clos les débats sur la peine peu avant 16h00 lundi. Le jury est entré en délibération et doit désormais fixer la peine de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, auteur et co-auteur du quadruple assassinat à caractère terroriste.