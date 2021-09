"Les moments les plus intenses que j'ai eu à vivre", Françoise Schepmans se rappelle les jours qui ont suivi les attentats de Paris

Vingt personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris pour être jugées à partir du 8 septembre pour les attentats du 13 novembre 2015. A l'époque des faits, Françoise Schepmans est la bourgmestre de Molenbeek. Très vite, elle va apprendre que nombre des terroristes de Paris sont originaires de sa commune.

"C'étaient les moments les plus intenses que j'ai eu à vivre". Françoise Schepmans, ancienne bourgmestre de Molenbeek, revient sur les jours qui ont suivi les attentats de Paris en novembre 2015 alors que s'ouvre le procès dans quelques jours: "C'était pénible sur le plan humain. Savoir que des individus qui sont parfois des voisins ont commis des attentats, c'est atroce."

Qui s'attendait à un tel scénario ?

Ce n'est que le lendemain des attentats de Paris, que la bourgmestre est avertie d'un lien entre sa commune et le carnage de Paris. Le chef de la police l'appelle dans l'après-midi. Elle se souvient: "Madame la Bourgmestre, on a bouclé un quartier entre Beekkant et Osseghem parce qu'on a repéré une voiture qui serait en lien avec les attentats et qu'on recherche des suspects."

Pour Françoise Schepmans, c'est le choc. "Qui s'attendait à un tel scénario ?", interroge-t-elle.

Une situation encore tendue

Dans le passé pourtant, Molenbeek a souvent servi de refuge à des terroristes. "J'avais entendu parler d'Abaaoud parce qu'il avait essayé d'emmener son petit frère en Syrie. Les Abdeslam, je ne les connaissais pas. Ils étaient repris comme de potentiels délinquants."

Aujourd'hui, l'ancienne bourgmestre veut retenir une image positive de tous ces évènements. "Ce qui m'a le plus marquée, c'est ce rassemblement (du 18 novembre 2015, soit 5 jours après les attentats de Paris) sur la place communale de Molenbeek. J'ai vraiment eu le sentiment que nous n'étions pas seuls."

Elle en convient, aujourd'hui encore la situation reste tendue et compliquée.